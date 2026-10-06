Επτά χώρες διεκδικούν τη διοργάνωση

Επτά χώρες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να διοργανώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2036, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

Στη λίστα, βρίσκονται, εκτός από τη Γερμανία και τη Νότια Κορέα (οι οποίες στο παρελθόν, στο παρελθόν, είχαν φιλοξενήσει Ολυμπιακούς Αγώνες), είναι η Ινδία, το Κατάρ, η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Νότια Αφρική (οι οποίες δεν έχουν αναλάβει την συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση).

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λήγει στις 31 Οκτωβρίου, ενώ, η προτιμώμενη υποψηφιότητα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2028 και η τελική επιλογή προβλέπεται να γίνει στα μέσα του 2029.

Υπενθυμίζεται ότι τη διοργάνωση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2028, έχει αναλάβει το Λος Άντζελες, ενώ το Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, έχει αναλάβει εκείνη του 2032.