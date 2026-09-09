Champions League: Νίκες για Ρεάλ, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ

Στο πλαίσιο του League Phase του Champions League, Η Ρεάλ, ξεκίνησε με το …δεξί, αφού επικράτησε της Ίντερ με 2-1, με πρωταγωνιστή των «Μερένχες», τον Κιλιάν Μπαμπέ, με το γκολ που πέτυχε στο 14ο λεπτό, έφτασε τα 71 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Έτσι, ο Γάλλος επιθετικός, έφτασε τα 71 γκολ στο Champions League, και έφτασε την Πέμπτη θέση των κορυφαίων σκόρερ, της διοργάνωσης.

Εν τω μεταξύ, ο Έρικ Χάαλαντ, οδήγησε σε νίκη την Μάντσεστερ Σίτι με το 2-0 επί της Πόρτο στο «Ντραγκάο».Ο Νορβηγός, έβαλε δυο γκολ, φτάνοντας τα 59 τέρματα σε ισάριθμες συμμετοχές στη διοργάνωση.

Στην Γερμανία, με 3-2 επικράτησε η Ντόρτμουντ της Βιγιαρεάλ. Ωστόσο, στο 27ο λεπτό, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποχώρησε αναγκαστικά από τον αγώνα, εξαιτίας προβλήματος στο κυκλοφορικό.

Μεγάλη ανατροπή για την Μπέτις στη Γαλλία, όπου παρά του ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από τη γηπεδούχο Λιλ, κατάφερε να φέρει την ανατροπή, και να φύγει νικήτρια με 3-2, εκμεταλλευόμενη και την αποβολή του Ίθαν Μπαμπέ στο 56′.