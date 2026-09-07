Η Ελλάδα μάγεψε την Παμπλόνα χορεύοντας Ζορμπά

Μια ανάσα από το παγκόσμιο μετάλλιο

Με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, τον Ζορμπά και τη θεά Αθηνά, η Εθνική Νεανίδων πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής, κατακτώντας την τέταρτη θέση στην κατηγορία Aerobic Dance.

Οι οκτώ Ελληνίδες αθλήτριες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο της Navarra Arena, στην Παμπλόνα της Ισπανίας, και παρουσίασαν μια χορογραφία αφιερωμένη στην Αθήνα: από τη λάμψη και τη μυθολογία της αρχαίας πόλης μέχρι τον σύγχρονο ελληνικό ρυθμό.

Ντυμένες στα γαλανόλευκα, με χρυσές λεπτομέρειες και τον χαρακτηριστικό μαίανδρο στις στολές τους, συνδύασαν τη δύναμη της αεροβικής γυμναστικής με το ελληνικό συρτάκι. Η μουσική του Ζορμπά γέμισε το στάδιο, ενώ η εμφάνισή τους ξεχώρισε για τον συγχρονισμό, την ακρίβεια, τη θεατρικότητα και τον γρήγορο ρυθμό της.

Τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της χορογραφίας

Μια “ανάσα” από το βάθρο

Η Εθνική Νεανίδων συγκέντρωσε 17.150 βαθμούς και κατέλαβε την τέταρτη θέση στον κόσμο, φτάνοντας μια ανάσα από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Την ελληνική ομάδα αποτέλεσαν οι:

Δήμητρα Αιγινίτη

Αρετή Εϊρούν Κατσαούνου Οσαρόγκουε

Ελπίδα Παπαδέα

Καλλιόπη Μαρία Μπέστα

Ιωάννα Τσεμπογλίδου

Φεβρωνία Δημητρακοπούλου

Χρύσα Φουντουλάκη

Γεωργία Μάστακα

Τα κορίτσια της Εθνικής άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στις ισχυρότερες χώρες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αθλήματος.

Εντυπωσιακή εμφάνιση για την Εθνική Νεανίδων

Έκτη θέση στον κόσμο για τις κορασίδες

Σημαντική ήταν και η επιτυχία της Εθνικής Κορασίδων, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό και ολοκλήρωσε την παρουσία της κατακτώντας την έκτη θέση στον κόσμο.

Την ελληνική αποστολή στην Παμπλόνα συνόδευσαν ο Δημήτρης Πολύζος, διεθνής κριτής και προπονητής, η Λεύκη Φερεντίνου, διεθνής κριτής, η προπονήτρια Παγώνα Κιούση και η ομοσπονδιακή προπονήτρια και αρχηγός της αποστολής Αθηνά Γουρνά.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε το 2ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής Νεανίδων και τη 12η Παγκόσμια Διοργάνωση Ηλικιακών Κατηγοριών.

Μπορεί το μετάλλιο να χάθηκε για λίγο, όμως η ελληνική ομάδα πέτυχε κάτι εξίσου σημαντικό: έκανε ολόκληρη την Παμπλόνα να χειροκροτήσει στον ρυθμό του Ζορμπά και ανέβασε τη γαλανόλευκη στις κορυφαίες θέσεις του κόσμου.