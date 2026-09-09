Αγωνία για τον Καρέτσα. Βγήκε με φορείο απο το γήπεδο

Πάγωσε το αίμα των φίλων της Ντόρτμουντ όταν είδαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αφήνει την μπάλα και να κάθεται στο χορτάρι .

Ο Έλληνας άσος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία στην αναμέτρηση της Μπορούσια με τη Βιγιαρεάλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Η γερμανική ομάδα μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε ο Έλληνας άσος, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο κυκλοφορικό, ενημέρωσε πως, δεδομένων των συνθηκών, η κατάσταση του ποδοσφαιριστή είναι καλή.

Η μητέρα του 18χρονου άσου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα του, έφυγε από τα VIP και τον ακολούθησε στο νοσοκομείο μετά το πρόβλημα στο κυκλοφορικό

Η Μπορούσια επικράτησε με 3-2 της Βιγιαρεάλ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, αλλά ούτε η νίκη ούτε τα πέντε γκολ (όλα στο Β’ ημίχρονο) μετρίασαν την ανησυχία των Βεστφαλών για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.