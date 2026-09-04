Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία

Ένα υπερ- κατόρθωμα πέτυχε πριν λίγες μέρες ο υπερ- κολυμβητής, Σπύρος Χρυσικόπουλος, αφού έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε απο την Ελλάδα ως την Ιταλία.

Η ιστορική αυτή στιγμή έγινε γνωστή από μία ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook, όπου ανακοίνωσε ότι διήνυσε την απόσταση των 91,4 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά.

Το ταξίδι του ξεκίνησε την τελευταία μέρα του Αυγούστου (31/8), από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και ολοκληρώθηκε στις 1/9 στην Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, της Ιταλίας.