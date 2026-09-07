Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πλευρό του Ελ Κααμπί

"Θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα"

Σοκ προκάλεσε στον αθλητικό κόσμο πριν λίγες μέρες ο σοβαρός τραυματισμός του Ελ Καμπί στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Βόλος.

Ο Μαροκινός σκόρερ του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και χθες (6/9/26) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση.

Στο πλευρό του βρέθηκε ο πρόδερος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως έγινε γνωστό από ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου», τα λόγια του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ελ Κααμπί.