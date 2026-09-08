Ο Βασίλης Φωτιάς για πρώτη φορά στο Champions League

Έλληνας διαιτητής ξανά στην κορυφαία διοργάνωση μετά από 4 χρόνια

Ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε σε αγώνα Champions League για πρώτη φορά στην καριέρα του από την UEFA για τον αγώνα της Πέμπτης (10.09.2026) ανάμεσα στη Σλάβια Πράγας και τη Λανς.

4 χρόνια μετά, έλληνας διαιτητής επιστρέφει στο Champions League, ενώ για πρώτη φορά συμμετέχει στη League Phase.

Τελευταία φορά που είχε γίνει κάτι αντίστοιχο ήταν στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022, με τον ορισμό του Τάσου Σιδηρόπουλου στον αγώνα της Πόρτο με την Κλαμπ Μπριζ.

Έτσι, ο Βασίλης Φωτιάς γίνεται ο δεύτερος έλληνας διαιτήτης που ορίζεται σε τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Για βοηθούς στην αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Λανς ο Φωτιάς θα έχει τους Μεϊντάνα και Παπαδάκη, 4ο τον Τσακαλίδη και στο VAR το πολωνικό δίδυμο των Κβιατκόφσκι, Μάλετς.