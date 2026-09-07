Μια σπουδαία διεθνή διάκριση, έγραψε στην ιστορία της η Εθνική Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που φιλοξενήθηκε στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας.

Μια επιτυχία που επιβεβαιώνει και φέρνει στο φως την προσπάθεια και την ποιότητα του ελληνικού μπάσκετ Κωφών. Η Ελλάδα πανηγυρίζει, καθώς η γυναικεία ομάδα κατάφερε να ανέβει στο βάθρο της κορυφαίας παγκόσμιας διοργάνωσης, την οποία διοργάνωσε η Deaf International Basketball Federation (DIBF).

Ωστόσο, η ελληνική επιτυχία δεν σταμάτησε μόνο στο ομαδικό επίπεδο. Η Στεφανία Πατέρα συμπεριλήφθηκε στην WOMEN’S THE BEST 3, την κορυφαία τριάδα αθλητριών της διοργάνωσης. Η αθλήτρια κατέκτησε ένα σημαντικό ατομικό διεθνές βραβείο για την εξαιρετική παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ελληνική παρουσία ήταν διπλή, καθώς στην μεγάλη διοργάνωση συμμετείχε και η Εθνική Ομάδα 3 times 3 Μπάσκετ Κωφών Ανδρών , εκπροσωπώντας την Ελλάδα απέναντι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

–Εθνική Γυναικών 3×3 Μπάσκετ Κωφών: Η πορεία προς την επιτυχία

Η Εθνική Γυναικών ξεκίνησε τη διοργάνωση απέναντι στη Λιθουανία, γνωρίζοντας την ήττα με 21-11, ενώ στη συνέχεια ήρθε πολύ κοντά στην ήττα από την Πολωνία με 14-12.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα αναθάρεψε και επικράτησε της Chinese Taipei με 10-4 και συνέτριψε τη διοργανώτρια Σερβία με 16-4. Παράλληλα, πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της διοργάνωσης απέναντι στο μεγάλο όνομα της, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επικρατώντας με 18-17.

Στη συνέχεια, η Εθνική αυτή τη φορά ηττήθηκε από την Πολωνία με 9-7, πριν ολοκληρώσει θριαμβευτικά την προσπάθειά της με τη μεγάλη νίκη επί της Λιθουανίας με 12-8, στον μικρό τελικό του τουρνουά. Αυτή ήταν η νίκη που της χάρισε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Εθνική ομάδα Γυναικών Μπάσκετ Κωφών FACEBOOK: Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών - ΕΟΑΚ

–Σημαντική παρουσία και για την Εθνική Ανδρών

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας απέναντί της ιδιαίτερα ισχυρές ομάδες.

Η Εθνική Ανδρών σημείωσε νίκες απέναντι στη Σερβία 2 με 21-15 και την Πολωνία 2 με 16-14. Ωστόσο, στους αγώνες κατάταξης γνώρισε την ήττα από την Ουκρανία 2 με 21-9 και στη συνέχεια από την Πολωνία 2 με 21-8.

–Οι συμμετέχοντες της ελληνικής αποστολής στο Ζλάτιμπορ

Τις Εθνικές Ομάδες 3 times 3 Μπάσκετ Κωφών Ανδρών και Γυναικών αποτέλεσαν οι: Παναγιώτης Βαϊόπουλος, Χρήστος Γκανάτσας, Κωνσταντίνος Μπέλλος, Έκτορας Μητσώνης, Χρυσάνθη Χαϊνά, Στεφανία Πατέρα, Γεωργία Τσαρουχά και Γεωργία Καμαριώτου.