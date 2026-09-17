Μπέκαμ: «Ο Μέσι αξίζει τη “Χρυσή Μπάλα”»

Ο Λιονέλ Μέσι αξίζει να κερδίσει τη φετινή «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d’Or), σύμφωνα με τον συνιδιοκτήτη της Ίντερ Μαϊάμι και πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο 39χρονος Αργεντινός θρύλος, ο οποίος έχει κατακτήσει οκτώ φορές το κορυφαίο βραβείο και περιλαμβάνεται στη λίστα των 30 υποψηφίων για το 2026, πέτυχε το 100ό του γκολ με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Επίσης, έδωσε την ασίστ στον Καζεμίρο για το δεύτερο γκολ στη νίκη με 2-0 επί της Κρους Αζούλ, η οποία χάρισε στην ομάδα το Campeones Cup – έναν ετήσιο αγώνα μεταξύ των νικητών κυπέλλου των ΗΠΑ και του Μεξικού.

«Όταν τον βλέπεις να κάνει τέτοια πράγματα, όταν βλέπεις την πορεία που είχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν υπάρχει άλλος παίκτης στα 39 του που να το κάνει αυτό, και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο Μπέκαμ.

«Άξιζε να συμπεριληφθεί στους υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να την κερδίσει», πρόσθεσε.

Ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, βοηθώντας την Αργεντινή να φτάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου η ομάδα ηττήθηκε από την Ισπανία (1-0).

Έφτασε τις 12 ασίστ στην καριέρα του σε Παγκόσμια Κύπελλα, εκ των οποίων οι 10 σημειώθηκαν στη φάση των νοκ-άουτ αγώνων. Κανένας άλλος παίκτης δεν έχει περισσότερες από οκτώ συνολικά.

Είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 21 γκολ, πίσω από τον Γάλλο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 22.

Το βραβείο «Χρυσή Μπάλα», συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια ζωής, καθώς θεσπίστηκε από το περιοδικό France Football το 1956, και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 26 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ