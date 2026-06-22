Αργεντινή: «Μπλόκο» στο Μουντιάλ για 13.000 πατέρες με οφειλές διατροφής

Περίπου 13.000 μπαμπάδες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές διατροφής για τα παιδιά τους, κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τους αγώνες του Μουντιάλ, αν δεν εξοφλήσουν το χρέος τους.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά τον αποκλεισμό της χώρας ή των φιλάθλων γενικά, αλλά μια στοχευμένη πολιτική πίεσης σε όσους εμφανίζονται συστηματικά ασυνεπείς απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις για τη διατροφή των ανήλικων τέκνων τους.

Δείτε το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Alpha, “Super Κατερίνα”.