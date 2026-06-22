Κυπελλούχος ο ALPHA – Επικράτησε του ANT1 4 – 3 στα πέναλτι

Σε έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα και στο τελευταίο πέναλτι,

η ομάδα εργαζομένων του ALPHA με απόλυτη ψυχραιμία από τα 11 μέτρα

κατάφερε να επικρατήσει της ομάδας του ANT1 με 4-3 και να αναδειχθεί Κυπελλούχος για πέμπτη φορά και πρώτη μετά το 2002.

Η ομάδα μας τερμάτισε με τον πιο ωραίο τρόπο τον αγωνιστικό μαραθώνιο του πρωταθλήματος Τύπου με τους παίκτες του ALPHA να υψώνουν το κύπελλο και να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους.

Είναι το 11ο τρόπαιο που κατακτούν τα τελευταία χρόνια