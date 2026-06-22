Τα αυτογκόλ «πρωταγωνιστούν» στο Μουντιάλ 2026

Τα αυτογκόλ αποτελούν ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των πρώτων ημερών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς έχουν ήδη σημειωθεί οκτώ, επίδοση που συνιστά τη δεύτερη υψηλότερη στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μόνο το Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία είχε καταγράψει περισσότερα αυτογκόλ, με συνολικά 12, αριθμός που δεν αποκλείεται να ξεπεραστεί εφέτος, δεδομένου ότι η διοργάνωση έχει επεκταθεί σε 48 ομάδες και 104 αγώνες.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των αναμετρήσεων έχει ήδη διεξαχθεί και, πέρα από τα εντυπωσιακά γκολ, τα αυτογκόλ έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους. Ο Παραγουανός Νταμιάν Μπομπαντίγια ήταν ο πρώτος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην αναμέτρηση με τις ΗΠΑ, οι οποίες ευνοήθηκαν και από αυτογκόλ του Αυστραλού Κάμερον Μπέρτζις.

Αυτογκόλ σημειώθηκαν επίσης από τους Μίρο Μούχαϊμ (Ελβετία), Μοχάμεντ Μανάι (Κατάρ), Μοχάμεντ Χάνι (Αίγυπτος), Αϊμέν Χουσεΐν (Ιράκ), Γιαζάν Αλ-Αράμπ (Ιορδανία) και Ταμπακτί (Σαουδική Αραβία). Ο Χουσεΐν μάλιστα σκόραρε και υπέρ της ομάδας του στον ίδιο αγώνα με τη Νορβηγία, μπαίνοντας σε μια ιδιαίτερα κλειστή λίστα παικτών που έχουν πετύχει γκολ και στις δύο εστίες σε παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 61 αυτογκόλ στην ιστορία της διοργάνωσης, με σχεδόν το 12% εξ αυτών να έχει σημειωθεί στο φετινό τουρνουά. Το πρώτο ανήκει στον Μεξικανό Μανουέλ Ρόσας, ο οποίος το 1930 σκόραρε κατά της ομάδας του στον αγώνα με τη Χιλή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη επωφεληθεί από δύο αυτογκόλ, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ που κατείχε η Γαλλία από τα Μουντιάλ του 2014 και του 2018.