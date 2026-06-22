Μουντιάλ 2026-Πράσινο Ακρωτήρι: «Τα όνειρα μπορούν να νικήσουν τους οικονομικούς περιορισμούς»

Ο προπονητής του Πράσινου Ακρωτηρίου, Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο ή κατά… κόσμον «Μπουμπίστα», πιστεύει ότι οι πρωτοεμφανιζόμενοι σε Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαιριστές της ομάδας του, απέδειξαν πως τα όνειρα μπορούν να υπερισχύσουν των οικονομικών περιορισμών, μετά τη νέα πολύτιμη ισοπαλία (2-2) απέναντι στην Ουρουγουάη.

Η αφρικανική χώρα έχει πλέον αποσπάσει ισοπαλίες απέναντι στις ισχυρές Ισπανία και Ουρουγουάη, παραμένοντας σε τροχιά μιας ιστορικής πρόκρισης στη νοκ άουτ φάση των «32». Κι ο «Μπουμπίστα», που ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής της Αφρικής για την περασμένη σεζόν έχει κάθε λόγο να ονειρεύεται…

«Μόλις μπεις στο γήπεδο, πολλά πράγματα εξισώνονται. Όσο μεγάλος κι αν είναι ο αντίπαλος στη διεθνή σκηνή, πολλές εθνικές ομάδες γίνονται ίσες. Θέλαμε να δείξουμε ότι αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλες πτυχές της ζωής.

Να αποδείξουμε ότι μπορείς να πετύχεις σπουδαία πράγματα ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, είτε είναι οικονομικές είτε οποιασδήποτε άλλης φύσης. Αρκεί να έχεις ένα όνειρο και να το κυνηγάς».

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Πράσινου Ακρωτηρίου κάνουν πλέον τον ομοσπονδιακό τεχνικό να σκέφτεται σοβαρά την πρόκριση από τον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου των 48 ομάδων, όπου προκρίνονται και οι καλύτερες τρίτες.

Η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με δύο βαθμούς, όσους έχει και η Ουρουγουάη, ενώ απέχει δύο βαθμούς από την πρωτοπόρο Ισπανία. Η Σαουδική Αραβία είναι τελευταία με έναν βαθμό, μία αγωνιστική πριν από το τέλος.

«Με βάση όσα έχουμε κάνει απέναντι σε δύο ομάδες διεθνούς επιπέδου, θεωρώ ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η πρόκριση», είπε.

«Αν το σκεφτόμαστε, είναι απολύτως θεμιτό με βάση όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Παράλληλα, όμως, γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες του ομίλου έχουν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν».

Ο 56χρονος προπονητής τόνισε ότι η αποστολή της ομάδας του ξεπερνά τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα. «Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν αφορά μόνο τον τρόπο που παίζουμε ποδόσφαιρο. Αφορά τα πάντα: τον πολιτισμό μας, τη μουσική μας, την ιστορία μας, τους φιλάθλους μας, όλα αυτά.

Θέλουμε οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του κόσμου να γνωρίσουν το Πράσινο Ακρωτήρι γι’ αυτό που πραγματικά είναι, προβάλλοντας την ταυτότητα του λαού μας».

Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε δύο πρώην παγκόσμιες πρωταθλήτριες ομάδες, ο «Μπουμπίστα» υπογράμμισε ότι οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να παραμείνουν προσγειωμένοι ενόψει του τελευταίου αγώνα των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

«Πρέπει να κρατήσουν τα πόδια τους στο έδαφος. Ξέρουμε ότι θα είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και η Σαουδική Αραβία έχει πιθανότητες πρόκρισης», προειδοποίησε. «Προφανώς όλα τα παιχνίδια θα είναι απαιτητικά για όλες τις ομάδες, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να νικήσουμε».

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Μπουμπίστα πρόσφερε ένα δώρο στον προπονητή της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, λέγοντας ότι ήταν ένα μικρό ενθύμιο από το Πράσινο Ακρωτήρι, ώστε ο 70χρονος τεχνικός να θυμάται τη χώρα του.

«Για εμένα και για πολλούς ακόμη προπονητές, ιδιαίτερα στην Αφρική, ο Μπιέλσα είναι ένας δάσκαλος. Έχουμε μελετήσει όσα έκανε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω προσωπικά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ