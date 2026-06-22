Σε μπελάδες το Βέλγιο – Κορυφή για την Αίγυπτο

Σε μπελάδες μπήκε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά, μετά το 1-1 της πρεμιέρας του 7ου ομίλου με την Αίγυπτο, δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των 22 παικτών στο Λος Αντζελες. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία για τους «κόκκινους διαβόλους», δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν μετά το 67′.

Τότε το Βέλγιο έμεινε με 10 παίκτες, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Ενγκόι. Ο αμυντικός της Λιλ ενώ ήταν μόνος του έκανε λάθος κοντρόλ, ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα κι ενώ έφευγε με κατεύθυνση προς την περιοχή του Κουρτουά ανατράπηκε από τον Ενγκόι. Χωρίς κανένα δισταγμό ο Ερέρα τον απέβαλλε.

Πλέον, οι δύο ομάδες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του γκρουπ μετρούν ισάριθμες ισοπαλίες (οι Ασιάτες είχαν μείνει στο 2-2 με τη Ν. Ζηλανδία) κι όπως γίνεται αντιληπτό η τελευταία αγωνιστική για αμφότερες θα είναι καθοριστική (το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει τους Νεοζηλανδούς και το Ιράν την Αίγυπτο).

Το αποψινό 0-0 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους δύο τερματοφύλακες. Ο Τιμπό Κουρτουά έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε σουτ των Εζατολάχι και Ταρέμι, ενώ μακράν τις δύο κορυφαίες αποκρούσεις έκανε στο 58′ και 86′ ο πορτιέρε του Ιράν, Μπεϊρανβάντ, σε ισάριθμα βολέ του Ντε Κάιπερ.

Διαιτητής: Ντ. Ερέρα (Αργεντινή)

Κίτρινες : Λουκάκου – Εζατολάχι

Κόκκινες: 67′ Ενγκόι

Οι συνθέσεις:

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Μενιέρ (58′ Καστάνιε), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (87′ Φερνάντεζ-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58′ Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58′ Βανάκεν), Λουκάκου (73′ Τεάτ), Τροσάρ

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46′ Τζαχάνμπακς), Χατζισαφί (66′ Χατζισαφί), Καλιλτζάντεχ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί (85′ Χοσεϊνζαντέχ), Μοχέμπι (66′ Τοράμπι), Γκόντος (78′ Μογκάνλου), Ταρέμι

«Φαραώ» ανατροπής και… κορυφής

Η κλάση και η ποιότητα του Μο Σαλάχ και το πείσμα των Αιγυπτίων, χάρισε στους «Φαραώ» μία εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-1 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία (την πρώτη τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 και τους οδήγησε στην κορυφή του 7ου ομίλου με 4 βαθμούς.

Στο πρώτο 20λεπτο η Νέα Ζηλανδία κυριάρχησε στο «BC Place» του Βανκούβερ, έχοντας δύο ευκαιρίες (7’ Σινγκ άουτ, 14’ Τζαστ απόκρουση Σομπεΐρ) κι ένα γκολ με τον Φιν Σούρμαν (καρφωτή κεφαλιά) στο 15’ για το 1-0.

Η Αίγυπτος ισορρόπησε την κατάσταση μετά το ημίωρο, πίεσε με τις προσπάθειες των Σαλάχ (35’, 46’), Ασούρ (45’+1’) κι εντέλει ισοφάρισε στο 58’ με καρφωτή κεφαλιά του Ζίκο έπειτα από σέντρα του Χανί. Οι Αιγύπτιοι πήραν… φωτιά και στο 67’ έφτασαν στην ολική ανατροπή με ένα υπέροχο τέρμα του ηγέτη τους Μο Σαλάχ.

Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε απ’ την υπέροχη κεφαλιά του Τρεζεγκέ στο 82’ (έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα) έπειτα από ασίστ του Σαλάχ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ των Αιγυπτίων.

Διαιτητής: Ομάρ Αλάλι (Η.Α.Ε.)

Κίτρινες: 20’ Σινγκ, 34’ ΜακΚόουατ – 17’ Λασίν

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (86’ Μπάιντον), Σούρμαν, Μπόξαλ, Κακάτσε (76’ Ράνταλ), Μπελ, Στάμενιτς, ΜακΚόουατ (66’ Ολντ), Σινγκ (76’ Τόμας), Τζαστ (86’ Ντε Βρις), Γουντ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σομπεΐρ, Χανί, Ιμπραχίμ, Φατί (41’ λ.τρ. Ραμπιά), Φατούχ, Ατιά, Λασίν, Ζίκο (76’ Αμπντελκαρίμ), Σαλάχ (85’ Ζίζο), Ασουρ (85’ Αμπντελμαγκίντ), Μαρμούς (76’ Τρεζεγκέ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ