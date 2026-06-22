Μουντιάλ 2026-Ογιαρθάμπαλ: Από το απόλυτο «μηδέν» στο MVP

Πρωταθλήτρια Ευρώπης και από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου πριν αρχίσει το Μουντιάλ, η Ισπανία δημιούργησε αντιδιαμετρικά αντίθετες εντυπώσεις στα πρώτα δύο παιχνίδια της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από την ανούσια κατοχή και την έλλειψη δημιουργίας και φαντασίας στο «στείρο» 0-0 απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Πράσινο Ακρωτήρι, στην κατά διαστήματα εντυπωσιακή απόδοση και την πολύ εύκολη νίκη με 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας, χθες το απόγευμα στην Ατλάντα.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε προχώρησε σε κάποιες αλλαγές μετά το «σοκ» της πρεμιέρας, χρησιμοποίησε στη βασική ενδεκάδα τον -προερχόμενο από τραυματισμό- Λαμίν Γιαμάλ, αλλά, αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο προσωποποείται η μεταμόρφωση της «ρόχα», αυτός είναι ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που έχει επωμιστεί το ρόλο του σέντερ φορ στην εθνική Ισπανίας (χωρίς να είναι ακριβώς η κανονική θέση του), έγραψε αρνητική ιστορία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς στα πρώτα 30 λεπτά δεν ακούμπησε ούτε μία φορά τη μπάλα, ένα στατιστικό ανεπανάληπτο από το 1966, όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στον αγώνα με τη Σαουδική Αραβία, αντίθετα, ο 29χρονος Βάσκος είχε δύο γκολ και μία ασίστ στα πρώτα 24 λεπτά, όταν η Ισπανία προηγήθηκε 3-0 και «καθάρισε» το παιχνίδι. Αναμενόμενα, και παρότι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο (αφού νωρίτερα το δοκάρι του… στέρησε το χατ-τρικ), ο Ογιαρθάμπαλ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα και, στις δηλώσεις του, δεν έκρυψε ότι η κακή εικόνα της πρεμιέρας του έδωσε ένα έξτρα κίνητρο. «Ίσως γι’ αυτό σήμερα ήθελα πραγματικά να τα πάω καλά. Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Τις προάλλες, είχα λιγότερες επαφές με την μπάλα, δεν ήμουν τόσο ενεργός. Θέλω πάντα η ομάδα να τα πηγαίνει καλά» δήλωσε ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος πραγματοποιεί την παρθενική εμφάνισή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Παρότι δεν είναι κλασικός σέντερ φορ, ο Ογιαρθάμπαλ έχει ήδη «αναρριχηθεί» στην όγδοη θέση της λίστας των σκόρερ της εθνικής Ισπανίας, με 27 γκολ σε 55 αγώνες. Κανένα σημαντικότερο, βέβαια, από εκείνο της 14ης Ιουλίου 2024 στο Βερολίνο, όταν σκόραρε στο 86ο λεπτό του τελικού με την Αγγλία (2-1) και χάρισε στην ομάδα του τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ