Μουντιάλ 2026 – Ξέσπασε η Ισπανία στη Σ. Αραβία του Δώνη

Με τον Λαμίν Γιαμάλ στο αρχικό σχήμα να σκοράρει και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (δύο γκολ και ασίστ), η Ισπανία έκανε «περίπατο» απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά την γκέλα στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0), ξέσπασαν στα «Πράσινα Γεράκια» με το εμφατικό 4-0 και με την πρώτη τους νίκη εξασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ.

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Ατλάντα είχε ολοκληρωθεί πριν καν συμπληρωθούν 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιαμάλ στο 10′ από ασίστ του Ογιαρθάμπαλ έβαλε μπροστά στο σκορ τη «Ρόχα», για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ του επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 21′ και 24′, χάρις στα οποία η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στη συνέχεια.

Στο 49′ από το σουτ του Κουκουρέγια και την προσωρινή απόκρουση του Αλοβάις, η μπάλα βρήκε στον Αλταμπάκτι και με το αυτογκόλ αυτό έγινε το 4-0. Στις καθυστερήσεις ο Τόρες σκόραρε σε άδεια εστία, αλλά το γκολ του στράικερ της Μπαρτσελόνα δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR (οφσάιντ).

Πλέον, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επικενρώνεται στο τελευταίο ματς του γκρουπ με την Ουρουγουάη, όπου εκτός απρόοπτου θα παιχτεί και η πρωτιά, ενώ το συγκρότημα του Γιώργου Δώνη θα διεκδικήσει την πρόκριση στον «τελικό» με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Διαιτητής: Ρ. Κλάους (Βραζιλία)

Κίτρινες : Σ. Αλντασάρι, Κάνο

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (61′ Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Πέδρι (70′ Ρουϊθ), Όλμο (61′ Μερίνο), Γιαμάλ (46′ Πίνο), Ογιαρθάμπαλ (46′ Τόρες)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλοβάις, Λαγιάμι, Αλάμρι (60′ Αλχατζι), Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι, Ν. Αλντασάρι (90′ Αλγκανάμ), Αλτζουβάιρ (46′ Αλ Χαμπντάν), Αλκαϊμπάρι (46′ Κάνο), Αλμπρικάν (60′ Αμπού Αλσαμάτ), Σ. Αλντασάρι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ