Αντετοκούνμπο: «Έχουμε κάτι ξεχωριστό στο Μαϊάμι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει να βρίσκει γρήγορα τα πατήματά του στους Μαϊάμι Χιτ. Μετά τη νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς με 144-128, ο Έλληνας σταρ μίλησε για τη νέα του ομάδα και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του ενόψει της έναρξης της σεζόν.

AP Photo/Rebecca Blackwell

«Έχουμε κάτι ξεχωριστό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμη, αφού βρισκόμαστε στην προετοιμασία», τόνισε, αναφερόμενος στη χημεία που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στα αποδυτήρια.

«Νιώθω γεμάτος ενέργεια»

Η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον προχωρά σταδιακά. Όσο περισσότερο αγωνίζεται με τους συμπαίκτες του, τόσο πιο άνετα αισθάνεται στο παρκέ.

Ο ίδιος εξήγησε πως προπονητής και συμπαίκτες τού ζητούν να είναι επιθετικός, να δημιουργεί ευκαιρίες και να παίρνει πρωτοβουλίες. Αυτή είναι η προσέγγιση που σκοπεύει να ακολουθήσει και στη συνέχεια.

Θετική είναι και η πρώτη του επαφή με τους φιλάθλους του Μαϊάμι. Όπως είπε, νιώθει ενέργεια και έναν δημιουργικό ενθουσιασμό, καθώς αγωνίζεται μπροστά σε ένα νέο κοινό που τώρα τον βλέπει με τη φανέλα των Χιτ.

Το βλέμμα στην κανονική περίοδο

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε ιδιαίτερα στο κλίμα της ομάδας. Οι παίκτες στηρίζουν ο ένας τον άλλον, ανεξάρτητα από το ποιοι βρίσκονται στο παρκέ, ενώ όλοι προσπαθούν να δίνουν το μέγιστο.

Παρά την καλή εικόνα στην επίθεση, εντόπισε περιθώρια βελτίωσης στην άμυνα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως τα αποτελέσματα της προετοιμασίας δεν αρκούν για ασφαλή συμπεράσματα.

«Θέλω να ξεκινήσει η σεζόν», είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας άσος, δείχνοντας πως περιμένει με ανυπομονησία τα επίσημα παιχνίδια. Οι Χιτ έχουν ήδη αφήσει θετικές εντυπώσεις, αλλά η πραγματική δοκιμασία αρχίζει με την κανονική περίοδο.