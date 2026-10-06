Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Ερωτεύτηκα τον ακροβατικό διάδρομο

Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, μιλά στην Super Κατερίνα για την πορεία της στον ακροβατικό διάδρομο.

Η αθλήτρια βρέθηκε στην κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο, στην Πορτογαλία, στο Παγκόσμιο κύπελλο της Κοϊμπρα.

“Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την κολύμβηση αλλά ερωτεύτηκα τον ακροβατικό διάδρομο” λέει στην κάμερα της εκπομπής.