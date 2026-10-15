Άλεν Άιβερσον: Αποκάλυψε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ

Ο Άλεν Άιβερσον αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μετά την αποχώρησή του από το NBA. Ο εμβληματικός μπασκετμπολίστας, αποκάλυψε ότι ξόδευε εκατοντάδες δολάρια σε τεκίλα κάθε ημέρα.

Ο “Hall of Famer” και μέλος της εθνικής ΗΠΑ που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ της Αθήνας το 2004, παραδέχτηκε δημόσια ότι η κατανάλωσή του αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια ταξιδιών και επισκέψεων σε καζίνο. Καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση του προβλήματός του έπαιξε ο προσωπικός του μάνατζερ, ο οποίος τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις που είχε αυτό στην υγεία του.

Ο θρύλος του NBA, Άλεν Άϊβερσον ήταν καλεσμένος σε podcast και αποκάλυψε ότι ξόδευε 300 δολάρια την ημέρα μόνο για τεκίλα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος:

«Έπινα δύο μπουκάλια τεκίλα, ίσως. Αγόραζα δύο μπουκάλια, μάλλον κάθε δεύτερη μέρα», αποκάλυψε ο Άιβερσον. «Δηλαδή, κοστίζουν 150 δολάρια το καθένα στο κατάστημα, οπότε φεύγουν 300 δολάρια κατευθείαν. Κάθε δεύτερη μέρα. Μιλάμε για 15 ημέρες τον μήνα που πήγαιναν σε αυτή τη… βλακεία».

Ο Αϊβερσον ανέφερε επίσης ότι, όταν βρισκόταν σε ταξίδια ή σε καζίνο, έπινε ακόμη περισσότερο. «Κι αν πηγαίναμε κάπου για μια εβδομάδα… αυτό γινόταν κάθε μέρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Φαντάσου να είσαι σε καζίνο, δεν μετράς πόσο πίνεις. Σου φέρνουν ένα ποτήρι τεκίλα, και ρε φίλε, κάθεσαι εκεί 10 ώρες την ημέρα», είπε και πρόσθεσε: «Φαντάσου πόσα τέτοια ποτά κατεβάζεις. Μπορεί να βγαίνουν κάπου τέσσερα ή πέντε μπουκάλια».

Αυτό που θυμήθηκε επίσης από εκέινη την σκοτεινή περίοδο γι’ αυτόν, ήταν ότι όλο αυτό το ποτό είχε επιπτώσεις στο σώμα του. Ο άνθρωπος που τον βοήθησε να το δει ήταν ο προσωπικός του μάνατζερ, Γκάρι Μουρ.

Όπως αποκάλυψε ο μάνατζέρ του τού είπε:

«”Ρε φίλε, το σώμα σου…” μου είπε ο Γκάρι Μουρ. Μια φορά που είχα γρίπη ή κάτι τέτοιο, μου λέει: “Άκου να δεις, φίλε, δεν παίζουμε πια μπάσκετ. Άλλωστε, ποτέ δεν ήσουν τύπος που του άρεσε η προπόνηση”».

«Και μου λέει: “Όλο αυτό το ποτό που πίνεις… όλη αυτή η βλακεία μένει μέσα σου. Απλά κάθεται εκεί. Δηλαδή, δεν βγαίνεις έξω να τρέξεις κάθε μέρα, όπως έκανες τότε που έπαιζες”».

«Δηλαδή, μπορούσα να κατεβάσω ένα μπουκάλι -καταλαβαίνεις τι εννοώ; όταν ήμουν 22. Κι εκείνη την εποχή είχαμε ματς στις 12:00 το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις τι λέω; Αυτά είναι αστεία πράγματα», κατέληξε ο Άιβερσον.