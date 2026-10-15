ΑΕΚ: Ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ένωση προηγήθηκε με τον Μάγερ στο 28’, αλλά οι Ουκρανοί ισοφάρισαν με πέναλτι και πέτυχαν δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, παίρνοντας τη νίκη. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της ΑΕΚ έπειτα από 11 συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε ένα ματς που παρακολούθησαν 30.000 θεατές.

Το γκολ του Μάγερ και η άμεση απάντηση της Σαχτάρ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έφτασε κοντά στο γκολ μόλις στο 2’. Ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μάγερ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Στο 10’, ο Μπρινιόλι απέκρουσε το σουτ του Άλισον.

Στο 28’, η Ένωση πήρε το προβάδισμα. Ο Πήλιος έκανε εξαιρετική ενέργεια και έδωσε την ασίστ στον Μάγερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η απάντηση της Σαχτάρ ήρθε στο 34’. Ο Ρέλβας ανέτρεψε τον Άλισον στην περιοχή και, μετά την παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Κάβανα έδωσε πέναλτι. Ο Πεντρίνιο ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπρινιόλι έδιωξε δύσκολα την μπάλα σε προσπάθεια του Ενρίκε, η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση των Ουκρανών έφερε την ανατροπή

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πήλιο, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Ρίζνικ από διαγώνια θέση. Στο 64’, η Σαχτάρ απείλησε ξανά, αλλά ο Οτσερέτκο αστόχησε με κεφαλιά μπροστά σε κενή εστία.

Στη συνέχεια, η ουκρανική ομάδα ανέβασε την πίεσή της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Η υπεροχή της απέφερε αποτέλεσμα στο 81’, όταν η παράλληλη μπαλιά του Βινίσιους κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 86’, ο Μεντόσα απέφυγε τον Μουκουντί και με δυνατό σουτ στην απέναντι γωνία διαμόρφωσε το τελικό 3-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ η Μάντσεστερ Σίτι

Με τη νίκη της, η Σαχτάρ έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ παρέμεινε στους τρεις, τους οποίους είχε συγκεντρώσει με τη νίκη της απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Η Ένωση στρέφει πλέον την προσοχή της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στο «Έτιχαντ». Το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα έχει αναβληθεί.