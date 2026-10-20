Τούρτα έκπληξη στον Καραλή για τα 27 γενέθλιά του στο κλειστό του ΟΑΚΑ
Μία ξεχωριστή έκπληξη περίμενε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή πριν την προπόνησή του στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Ο Καραλής γιορτάζει σήμερα τα 27 γενέθλια του και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον υποδέχθηκε στην προπόνηση με μία τούρτα.
Ειδικότερα, στην έκπληξη παρεβρέθηκαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.
Η τούρτα του Μανόλο απεικόνιζε τον ίδιο σε παιδική ηλικία. Η φωτογραφία του βρισκόταν πάνω σε ένα στρώμα άλματος επί κοντώ, ενώ από το πλευρό του δεν έλειπε η δίδυμη αδερφή του, Αγγελική.
Επίσης, το παρών στην έκπληξη ήταν και ο καλός του φίλος και κορυφαίος άλτης Μίλτος Τεντόγλου.
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