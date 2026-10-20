Τούρτα έκπληξη στον Καραλή για τα 27 γενέθλιά του στο κλειστό του ΟΑΚΑ

Μία ξεχωριστή έκπληξη περίμενε σήμερα τον Εμμανουήλ Καραλή πριν την προπόνησή του στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Ο Καραλής γιορτάζει σήμερα τα 27 γενέθλια του και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τον υποδέχθηκε στην προπόνηση με μία τούρτα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: hellenic_olympic_committee- INSTAGRAM

Ειδικότερα, στην έκπληξη παρεβρέθηκαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος.

Η τούρτα του Μανόλο απεικόνιζε τον ίδιο σε παιδική ηλικία. Η φωτογραφία του βρισκόταν πάνω σε ένα στρώμα άλματος επί κοντώ, ενώ από το πλευρό του δεν έλειπε η δίδυμη αδερφή του, Αγγελική.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: hellenic_olympic_committee- INSTAGRAM

Επίσης, το παρών στην έκπληξη ήταν και ο καλός του φίλος και κορυφαίος άλτης Μίλτος Τεντόγλου.