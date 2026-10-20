FIBA Europe Cup: Η Μύκονος υποδέχεται τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ

Η Μύκονος υποδέχεται τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ απόψε με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη της στο FIBA Europe Cup.

Αύριο ακολουθούν οι αγώνες του Προμηθέα Πατρών, του Κολοσσού Ρόδου και του Ηρακλή, με τις ελληνικές ομάδες να διεκδικούν σημαντικές νίκες στην 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Για το 3/3 η Μύκονος

Οι νησιώτες έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και θέλουν να διατηρηθούν στην κορυφή του 8ου ομίλου.

Η αντίπαλός τους μετρά μία νίκη και μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η Μύκονος ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τη Ρίγα, η οποία έχει επίσης δύο νίκες.

Ο Προμηθέας υποδέχεται την Μπατούμι, για το αήττητο ο Κολοσσός

Αύριο, ο Προμηθέας Πατρών υποδέχεται στην Πάτρα την Μπατούμι από τη Γεωργία, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση του 1ου ομίλου, χωρίς νίκη σε δύο αγώνες.

Οι Αχαιοί έχουν μία νίκη και μία ήττα και ισοβαθμούν με τις Τρέπτσα, Σπλιτ και Όπαβα. Στην κορυφή βρίσκεται η γερμανική Γκλαντιέιτορς Τρίερ, με δύο νίκες.

Την ίδια ώρα, ο Κολοσσός Ρόδου δοκιμάζεται στη Λισαβόνα απέναντι στη Σπόρτινγκ. Οι Ροδίτες θέλουν να συνεχίσουν αήττητοι στον 3ο όμιλο, αλλά έχουν απέναντί τους μια ομάδα που μετρά επίσης δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Στην ίδια θέση βρίσκεται και η Εσενλέρ Εροκσπόρ.

Ντέρμπι κορυφής για τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής φιλοξενεί την Τζίκι Βαρσοβίας αύριο, για τον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και ισοβαθμούν στην κορυφή. Ο νικητής θα αποκτήσει μόνος του το προβάδισμα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.