Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους 5 πιο ακριβοπληρωμένους του ΝΒΑ

Η παγκόσμια ανάπτυξη της διοργάνωσης, οι νέες τηλεοπτικές συμφωνίες και η σταθερή ανόδος του ανώτατου ορίου μισθών, έχουν εκτοξεύσει τα συμβόλαια των παικτών σε ποσά που θα ήταν ασύλληπτα πριν από μία δεκαετία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρωταθλητής και δύο φορές MVP με τους Μιλγουόκι Μπακς, βρέθηκε μεταξύ των δέκα πιο ακριβοπληρωμένων παικτών. Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο οποίος το καλοκαίρι υπέγραψε με τους Μαϊάμι Χιτ, κατέλαβε την 5η θέση με ετήσιες αποδοχές, που αγγίζουν τα 58.456.566 δολάρια .

Σύμφωνα με τη ισπανική εφημερίδα «Marca», τα προηγούμενα χρόνια οι παίκτες των οποίων οι απολαβές ξεπερνούσαν τα 30 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν ήταν λίγοι και εκλεκτοί. Σήμερα, είναι πολλοί αυτοί που τα κέρδη τους πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του ΝΒΑ

1. Στέφ Κάρι Γκόλντεν – Στέιτ Ουόριορς- 62.587.158 δολάρια

2. Νίκολα Γιόκιτς- Ντένβερ Νάγκετς- 59.033.114

3. Τζέισον Τατούμ- Σέλτικς- 58.456.566

4. Άντονι Ντέιβις- Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – 58.456.566

5. Γιάννης Αντετοκούνμπο – Μαϊάμι Χιτ – 58.456.566

6. Τζοέλ Εμπίντ – Φιλαδέλφεια Σίξερς – 58.100.000

7. Τζέιλεν Μπράουν – Φιλαδέλφεια Σίξερς – 57.078.728

8. Ντεβίν Μπούκερ – Φοίνιξ Σανς – 57.078.728

9. Κάρλ Άντονι – Τάουνς Νίκς ΝέαςΥόρκης – 57.078.728

10.Τζίμι Μπάτλερ – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – 56.832.773

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ ξεκινάει απόψε στις 22:00 με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να αντιμετωπίζουν τους Μπόστον Σέλτικς.