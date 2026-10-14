5/5 για τον Παναθηναϊκό – Ούτε η Παρτιζάν τον εμπόδισε
Αήττητος ο Παναθηναϊκός, ισοπέδωσε την Παρτιζάν με 72-55 και έκανε το 5/5 στην πορεία του στην διοργάνωση της Euroleague φέτος.
Με οδηγούς Χέιζ Ντέιβις και Χουάντσο Ερναγκόμεθ και πάνω από 10 πόντους ο καθένας τους χάριζε την ανάσα στον Παναθηναϊκό και ανέβαζε το σκορ.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απόθεώθηκε κατά την είσοδό του στο γήπεδο, καθώς η Παρτιζάν ήταν η προηγούμενη ομάδα του.
Επόμενη αναμέτρηση για το τριφύλλι στην έδρα του, με την Χάποελ Τελ Αβίβ, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
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