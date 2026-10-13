Basketball Champions League: Ολοταχώς το Περιστέρι για το 2/2

Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία απόψε στις 21:00, με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Basketball Champions League.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου αγωνίζεται στην «Itelyum Arena» για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου, μία εβδομάδα μετά την επικράτησή της επί της Μπάμπεργκ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Με ανεβασμένη ψυχολογία το Περιστέρι

Οι «κυανοκίτρινοι» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα την πορεία τους στη διοργάνωση και να κάνουν το 2/2 στον όμιλο.

Παράλληλα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει έναν ακόμη λόγο να βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Το περασμένο παιχνίδι της για το ελληνικό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με νίκη επί του Ηρακλή με 91-89, έπειτα από παράταση, στο Περιστέρι.

Τώρα, οι παίκτες του Περιστερίου στρέφουν την προσοχή τους στη δύσκολη αναμέτρηση με τη Βαρέζε, θέλοντας να προσθέσουν ακόμη μία επιτυχία στο ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση Βαρέζε – Περιστέρι ανοίγει την αυλαία της 2ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την αναμέτρηση της Μπάμπεργκ με τη Μούρθια, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 13/10, 21:00: Βαρέζε – Περιστέρι

Τετάρτη 14/10: Μπάμπεργκ – Μούρθια

Η βαθμολογία του 4ου ομίλου

Πριν από τη δεύτερη αγωνιστική, η Μούρθια και το Περιστέρι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας από μία νίκη σε έναν αγώνα και δύο βαθμούς.

Η Μπάμπεργκ και η Βαρέζε έχουν από μία ήττα και έναν βαθμό.