Η… κλοπή της «Χρυσής Μπάλας» και το εντυπωσιακό βίντεο

Ενώ απομένουν λιγότερες από δύο εβδομάδες για την τελετή της «Χρυσής Μπάλας» 2026 (Ballon d’Or) , προγραμματισμένη αυτή τη φορά να γίνει στο Λονδίνο (26/10), ένα εντυπωσιακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει σάλο στο διαδίκτυο.

Με διάρκεια σχεδόν τριών λεπτών, το βίντεο περιλαμβάνει τους κορυφαίους υποψήφιους για το πιο σημαντικό ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου, συγκεντρωμένους στο Λονδίνο.

Στην αρχή -όπως αναφέρει το RMC-εμφανίζεται ο Βινίσιους Τζούνιορ στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης καθώς κατηγορείται ότι δεν είναι αυτός που ισχυρίζεται. Αναφορά στην παράξενη θεωρία ότι έχει αντικατασταθεί από σωσία.

Το βίντεο δείχνει επίσης μια σειρά καθισμάτων όπου κάθονται οι Λαμίν Γιαμάλ, Πάου Κουμπαρσί, Ουσμάν Ντεμπελέ και Κβίτσα Κβαρατσκέλια.

Τη στιγμή που οι παρουσιαστές ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τον μεγάλο νικητή, η τελετή διακόπτεται απότομα καθώς κάποιος τρέπεται σε φυγή κρατώντας το τρόπαιο. Στη συνέχεια, το βίντεο εστιάζει στην καταδίωξη του κλέφτη.

Οι, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μίκαελ Ολίσε, Έρλινγκ Χάαλαντ , Τζουντ Μπέλιγχαμ-τον οποίο σταματά ένας θαυμαστής για να βγάλει selfie και να του πει ότι δεν πρόκειται να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» ούτως ή άλλως- αλλά και ο Χάρι Κέιν, που ανεβαίνει στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας, ξεκινούν όλοι την καταδίωξη… εκτός από τον Ρόδρι, ο οποίος τραυματίζεται τη στιγμή που πάει να ξεκινήσει το τρέξιμο.

Τη στιγμή που ετοιμάζεται να πιάσει τον κλέφτη , το πρόσωπο του οποίου αποκαλύπτεται τελικά ότι ανήκει στον Κιλιάν Μπαπέ- ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» 2025, Ουσμάν Ντεμπελέ, πέφτει πάνω σε μια κολόνα. Τελικά, ο Τζακ Γκλίλις είναι αυτός που σταματά τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, βάζοντάς του τρικλοποδιά καθώς εκείνος βγαίνει από ένα μπαρ, με αποτέλεσμα να πέσει το τρόπαιο. Ο Έρλιγνκ Χάαλαντ φτάνει πρώτος και το αρπάζει… προτού ο Λαμίν Γιαμάλ, εμφανιζόμενος ξαφνικά πάνω σε άλογο, του το πάρει μέσα από τα χέρια. Ο Χάρι Κέιν,ενώ βρίσκεται ένα βήμα πριν πιάσει τον αντίπαλό του, εμποδίζεται από ένα λεωφορείο -το οποίο οδηγεί ο Λιονελ Μέσι- που του κόβει τον δρόμο.Το βίντεο σημείωσε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές μόνο στο X και το Instagram μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο παίκτες -τους «δύο καλύτερους στον κόσμο», σύμφωνα με τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ- αφού ο Κιλιάν Μπαπέ μεταφέρεται στην πλάτη του συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας, Μάικλ Ολίσε. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο αρχηγός των «Τρικολόρ» (Les Bleus) κατευθύνεται αποφασιστικά προς τον αντίπαλό του, ο οποίος κρατά ακόμα τη Χρυσή Μπάλα. Μένει να φανεί ποιος θα σηκώσει τελικά το τρόπαιο στις 26 Οκτωβρίου.

Αν και δεν έχει ξεχωρίσει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα του 2026, ο Χάρι Κέιν έχει αναδειχθεί στην πρώτη επιλογή των στοιχηματικών εταιρειών. Ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Κιλιάν Μπαπέ συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα των προβλέψεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ