Χωρίς τον κόσμο του στη Μασσαλία ο Ολυμπιακός

Επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, καθώς οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία των φιλάθλων του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, για τη League Phase του Europa League.

Η απόφαση, που ελήφθη μόλις λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, επικαλείται λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στην «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει περίπου 3.500 εισιτήρια για τους οπαδούς του, αρκετοί από τους οποίους είχαν ήδη οργανώσει ή ξεκινήσει το ταξίδι τους στη Γαλλία, έχοντας προγραμματίσει να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στο «Βελοντρόμ».

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του συλλόγου κάνει λόγο για καθυστερημένη απόφαση, υποστηρίζοντας ότι στις προηγούμενες επαφές με τη Μαρσέιγ, την UEFA και τις τοπικές αρχές δεν είχε τεθεί ζήτημα απαγόρευσης της παρουσίας των φιλάθλων της.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αποζημίωσης των φιλάθλων που επιβαρύνθηκαν οικονομικά, αλλά και να διασφαλιστεί η προστασία όσων βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν τη Μαρσέιγ χωρίς τη στήριξη του κόσμου τους στις εξέδρες, σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της UEFA και στις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση για τους φιλάθλους που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν στη Γαλλία.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι μόλις ενημερωθήκαμε επίσημα ότι οι Γαλλικές αρχές απαγορεύουν την παρουσία φιλάθλων μας στον αγώνα μας με την Μαρσέιγ την ερχόμενη Πέμπτη στην Μασσαλία για το Europa League!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών Αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας μας στον αγώνα της Πέμπτης (15/10) με τη Μαρσέιγ για το Europa League, επικαλούμενες ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεργάστηκε άψογα τόσο με τη γαλλική ομάδα και την UEFA, όσο και με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές και ουδέποτε τέθηκε θέμα απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων μας στη Γαλλία. Σε καμία από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχαν προηγηθεί δεν μας είχε τεθεί ποτέ τέτοιο ζήτημα ούτε καν σαν ενδεχόμενο.

Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε για την πρόθεση των γαλλικών Αρχών και μάλιστα όχι με επίσημο τρόπο , αποστείλαμε επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στην UEFA όσο και στη Μαρσέιγ. Το ίδιο έπραξε και η UEFA προς τις γαλλικές Αρχές, αλλά η στάση και η δική μας και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας αγνοήθηκε.

Αναγνωρίζουμε ότι όταν οι αρμόδιες Αρχές μιας χώρας λαμβάνουν αποφάσεις επικαλούμενες λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα περιθώρια παρέμβασης ενός συλλόγου ή και της UEFA είναι περιορισμένα, αλλά καταδικάζουμε την καθυστέρηση με την οποία καταδικάζουν τους φιλάθλους μας σε έξοδα και ταλαιπωρία με αυτή την απόφαση η οποία απαραδέκτως πάρθηκε την τελευταία στιγμή και ενώ ήδη υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει για την Μασσαλία!

Η απαράδεκτη καθυστέρηση ελπίζουμε να μην εδράζεται στο προηγούμενο που υπάρχει σε αντίστοιχο αγώνα τον Δεκέμβριο του 2023, πριν από το Λανς – Σεβίλλη για το Champions League, όταν τότε οι γαλλικές Αρχές είχαν απαγορεύσει τη μετακίνηση των Ισπανών φιλάθλων μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αγώνα, παρότι περίπου 400 οπαδοί της Σεβίλλης είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια.

Τότε η Σεβίλλη προσέφυγε στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και την ημέρα του αγώνα η απαγόρευση ανεστάλη δικαστικά. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος ούτε γι’ αυτή την αντίδραση.

Ήδη έχουμε στείλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA και ζητάμε να διερευνηθεί ο τρόπος που θα αποζημιωθούν οι φίλαθλοί μας που υπέστησαν αυτή την ταλαιπωρία και θέτει το ζήτημα της προστασίας της ασφάλειας όσων φιλάθλων μας βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην Μασσαλία!

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση για τις ακριβείς απαγορεύσεις των γαλλικών Αρχών.