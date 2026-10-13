Champions League: ΑΕΚ και Σαχτάρ “μαχονται” στη 2η αγωνιστική

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αύριο στις 22:00 στο Λονδίνο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την ίδια ημέρα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν φιλοξενείται από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στη Ρώμη για το παιχνίδι με τη Ρόμα. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και η επιστροφή του Ολιβιέ Ζιρού στο γήπεδο της πρώην ομάδας του, Άρσεναλ, ως παίκτης της Λιλ.

Η πρόκληση της ΑΕΚ και το μεγάλο παιχνίδι στο Μάντσεστερ

Η Σαχτάρ παραμένει αήττητη σε πέντε αναμετρήσεις με ελληνικές ομάδες, με μία νίκη και τέσσερις ισοπαλίες. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει χάσει μόλις τρεις φορές στα τελευταία 20 παιχνίδια της στις διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας 12 νίκες και πέντε ισοπαλίες.

Την ίδια ώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν θέλει να συνεχίσει νικηφόρα μετά το 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πρεμιέρα. Αντίπαλός της είναι η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία προέρχεται από το εμφατικό 3-0 επί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπάγερν στη μάχη

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρόμα, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Βιγιαρεάλ και την αποβολή του Βινίσιους Τζούνιορ. Η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στην Τουρκία για το παιχνίδι με τη Γαλατασαράι, χωρίς τον Ραφίνια, ενώ η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει στη Νορβηγία τη Βίκινγκ.

Στο αποψινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άρσεναλ – Λιλ και Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αμφότερες στις 22:00. Ο Ολιβιέ Ζιρού επιστρέφει απέναντι στην Άρσεναλ, με την οποία έχει καταγράψει 253 συμμετοχές.