Τένις: Σπουδαία ανατροπή από τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη, έχοντας κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, πήρε το εισιτήριο, στον τρίτο γύρο, του διεθνούς τουρνουά τένις, στην πόλη Γιουχάν της Κίνας.

Επικράτησε, με ανατροπή, της ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ (Νο10 στον κόσμο), με 4-6, 6-2, 6-2.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο35 στην παγκόσμια κατάταξη), έχασε το πρώτο σετ, που κρίθηκε στο τρίτο game, όταν η Κόστιουκ «έσπασε το σερβίς» της Σάκκαρη, προηγήθηκε με 2-1 και στην συνέχεια κράτησε το σερβίς της για να πάρει το προβάδισμα μετά από 46 λεπτά αγώνα.

Άμεση, ήταν η αντίδραση της Μαρίας Σάκκαρη στο δεύτερο σετ. Με break στο δεύτερο game, προηγήθηκε με 3-0, ενώ στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε ξανά τις ευκαιρίες της, πετυχαίνοντας νέο break στο έκτο game. Παρά την προσπάθεια της Ουκρανής να επιστρέψει στο σετ, η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-2, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ, κρίθηκε η πρόκριση, όπου επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και ψυχραιμία, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-1, αφού «έσπασε το σερβίς» της Κόστιουκ στο τέταρτο game.

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχοντας υπέρ της και την ψυχολογία, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ουκρανή, κλείνοντας το ματς στο 6-2 (σ.σ. με το δεύτερο break της στο σετ και μετά από 41 λεπτά) και παρά την σθεναρή αντίσταση της Κόστιουκ στο έβδομο game, που κέρδισε η Σάκκαρη για το 5-2 και κρίθηκε στους 20 πόντους.