Η Βρετανία ξεκίνησε μεγάλη κλινική δοκιμή για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία θα συμμετάσχουν 700.000 γυναίκες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μελέτη θα διαρκέσει τρία χρόνια και έχει στόχο να εξετάσει εάν η AI μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα ύποπτα ευρήματα στις μαστογραφίες, μειώνοντας παράλληλα τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων.

Την έναρξη της δοκιμής ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας (NHS). Οι πρώτες γυναίκες που θα λάβουν μέρος έχουν ήδη επιλεγεί από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Κέμπριτζ. Παράλληλα, όσες είναι εγγεγραμμένες στο εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου θα προσκληθούν αυτόματα να συμμετάσχουν.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει μια απλή μαστογραφία. Ωστόσο, οι εικόνες θα εξετάζονται και από ειδικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους γιατρούς στον εντοπισμό πιθανών ανωμαλιών.

Σήμερα, κάθε μαστογραφία αξιολογείται από δύο ειδικούς. Η νέα δοκιμή θα εξετάσει εάν ένας συνδυασμός ενός ακτινολόγου και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, με λιγότερες απαιτήσεις σε ιατρικό προσωπικό.

Η υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, χαρακτήρισε τη μελέτη τη μεγαλύτερη παγκόσμια δοκιμή για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο του καρκίνου του μαστού. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε με επικεφαλής τα πανεπιστήμια του Γουόρικ και του Κέμπριτζ, σε συνεργασία με το NHS.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετέχουν, η αξιοποίηση της AI θα μπορούσε να απελευθερώσει πολύτιμο χρόνο για τους γιατρούς, ώστε να ασχολούνται περισσότερο με τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των λιστών αναμονής.

Τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης στη Σουηδία

Ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία. Η έρευνα εξέτασε 106.000 μαστογραφίες και έδειξε ότι ο έλεγχος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης εντόπισε το 81% των γυναικών με καρκίνο, έναντι 74% όταν η αξιολόγηση γινόταν αποκλειστικά από γιατρούς. Μάλιστα, δεν καταγράφηκε αύξηση στα ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες, με περίπου 55.000 διαγνώσεις και 11.500 θανάτους κάθε χρόνο.