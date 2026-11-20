Ένα νέο είδος «ιπτάμενου» βατράχου ανακάλυψαν επιστήμονες σε μια απομονωμένη ορεινή λίμνη στο νησί Σουλαουέζι της Ινδονησίας.

Το αμφίβιο ονομάστηκε Rhacophorus kurniatiae και ξεχωρίζει από τα συγγενικά του είδη για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αναπαράγεται. Η ανακάλυψη έγινε σε υψόμετρο 1.876 μέτρων, στην οροσειρά Μεκόνγκα.

Το νέο είδος πήρε το όνομά του προς τιμήν της εκλιπούσας Ινδονήσιας ερπετολόγου Χέλεν Κουρνιάτι. Οι επιστήμονες εντόπισαν τους βατράχους σε μια εποχική λίμνη, γνωστή στους ορειβάτες ως «Λίμνη Κόκα-Κόλα». Πρόκειται για τεχνητή λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε από εταιρεία υλοτομίας ως χώρος αποθήκευσης κορμών.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο επιστημονικής αποστολής για την καταγραφή της βιοποικιλότητας της περιοχής. Συνολικά, οι ερευνητές συνέλεξαν 31 ενήλικα άτομα, τα οποία προέρχονταν όλα από τη συγκεκριμένη λίμνη.

Ο ασυνήθιστος τρόπος αναπαραγωγής

Το χαρακτηριστικό που κάνει το Rhacophorus kurniatiae να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο αποθέτει τα αυγά του. Οι περισσότεροι «ιπτάμενοι» βάτραχοι δημιουργούν φωλιές από αφρό, όπου προστατεύουν τα αυγά μέχρι να αναπτυχθούν.

Το συγκεκριμένο είδος, ωστόσο, ακολουθεί διαφορετική διαδικασία. Αντί για αφρό, αφήνει τα αυγά μέσα σε μια ακανόνιστη, χαλαρή ζελατινώδη μάζα, η οποία κρέμεται πάνω από το νερό ή προσκολλάται στη γύρω βλάστηση. Εκεί παραμένουν τα έμβρυα μέχρι να μεταμορφωθούν σε γυρίνους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτή η αναπαραγωγική συμπεριφορά δεν έχει καταγραφεί σε άλλο είδος «ιπτάμενου» βατράχου στο Σουλαουέζι. Εκτιμούν, μάλιστα, ότι μπορεί να αποτελεί προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της λίμνης, καθώς η στάθμη του νερού παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους.

Πώς καταφέρνει να «πετάει»

Οι «ιπτάμενοι» βάτραχοι ζουν κυρίως στα δέντρα και διαθέτουν μεγάλα πόδια με μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πραγματοποιούν ελεγχόμενες πτήσεις ολίσθησης από δέντρο σε δέντρο.

Το νέο είδος έχει μηκος από 4,3 έως 5,7 εκατοστά, με τα θηλυκά να είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Εξωτερικά μοιάζει πολύ με τον στενότερο συγγενή του, Rhacophorus boeadii, με τις διαφορές στις σωματικές μετρήσεις να είναι ελάχιστες.

Η γενετική ανάλυση, σε συνδυασμό με την ασυνήθιστη αναπαραγωγική συμπεριφορά του, επέτρεψε στους επιστήμονες να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για ένα ξεχωριστό είδος.