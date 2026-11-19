Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Όρεγκον (OSU) καλλιέργησαν υγιείς και βρώσιμες πατάτες σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος, χρησιμοποιώντας κομπόστ που προκύπτει από την αποσύνθεση οργανικών υλικών από κοινά σκουλήκια.

Η έρευνα κατέγραψε αποδόσεις συγκρίσιμες με εκείνες της γήινης καλλιέργειας και εξέτασε τη θρεπτική ασφάλεια των κονδύλων.

Η μελέτη αφορά ένα κρίσιμο ζήτημα για τη μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη: την τοπική παραγωγή τροφής. Η μεταφορά έτοιμων γευμάτων με διαστημικά σκάφη περιορίζεται από τον διαθέσιμο χώρο και το κόστος, ενώ η σεληνιακή επιφάνεια δεν προσφέρει συνθήκες κατάλληλες για συμβατική γεωργία.

Σεληνιακός ρηγόλιθος και οι δυσκολίες της καλλιέργειας

Οι αστροναύτες που θα ζήσουν σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις στη Σελήνη θα χρειάζονται σταθερή πρόσβαση σε θρεπτική διατροφή. Ωστόσο, οι συνθήκες στο φυσικό περιβάλλον του δορυφόρου της Γης είναι ακραίες: η επιφάνεια εκτίθεται σε κοσμική και ηλιακή ακτινοβολία, ενώ οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 250 έως -410 βαθμούς Φαρενάιτ.

Εμπόδιο αποτελεί και ο σεληνιακός ρηγόλιθος, η σκόνη που καλύπτει την επιφάνεια της Σελήνης. Πρόκειται για υλικό με εξαιρετικά μικρά, αιχμηρά σωματίδια, τα οποία δημιουργήθηκαν από συγκρούσεις αστεροειδών επί δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν περιέχει ουσιαστικά οργανική ύλη και, χωρίς πρόσθετα υλικά, δεν μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη φυτών.

Η ομάδα του Goyer εξέτασε εάν οργανικά συστατικά θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιδράσεις των βαρέων μετάλλων και της ακτινοβολίας που συνδέονται με το σεληνιακό έδαφος. Για τις δοκιμές της χρησιμοποίησε προσομοιωμένο σεληνιακό ρηγόλιθο, σχεδιασμένο ώστε να προσεγγίζει τα δείγματα που είχαν συλλεχθεί στις αποστολές «Απόλλων».

Πέντε τύποι προσομοιωμένου εδάφους και 30% κομπόστ

Επειδή η σύνθεση του ρηγόλιθου μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή στη Σελήνη, οι ερευνητές επέλεξαν πέντε διαφορετικούς τύπους. Οι προσομοιώσεις περιλάμβαναν τόσο τη σκοτεινότερη σκόνη των σεληνιακών θαλασσών όσο και το ανοιχτόχρωμο έδαφος των ορεινών περιοχών.

Στη συνέχεια ανακάτεψαν τους διαφορετικούς τύπους προσομοιωμένου ρηγόλιθου με κομπόστ, σε διαφορετικές αναλογίες, και φύτεψαν πατάτες για να παρακολουθήσουν την ανάπτυξή τους. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησαν χώμα από το Χέρμιστον του Όρεγκον, περιοχή που είναι γνωστή για τις πολύ υψηλές αποδόσεις πατάτας.

Το μείγμα που περιείχε μόλις 30% κομπόστ έδωσε παραγωγή πατάτας αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται στη Γη. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα οργανικά συστατικά δεσμεύουν βαρέα μέταλλα του ρηγόλιθου, περιορίζοντας την έκθεση των φυτών και τις πιθανές βλάβες στο ριζικό τους σύστημα.

«Πιστεύουμε ότι το κομπόστ βοηθά στην εξισορρόπηση μέρους της τοξικότητας που παρατηρούμε στον σεληνιακό ρηγόλιθο», πρόσθεσε ο βοτανολόγος του OSU και συν-συγγραφέας της μελέτης, David Handy.

Πατάτες στη Σελήνη χωρίς αύξηση γλυκοαλκαλοειδών

Η ερευνητική ομάδα δεν περιορίστηκε στην παραγωγή πατάτας, αλλά εξέτασε και τη θρεπτική της ποιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα γλυκοαλκαλοειδή, φυσικές τοξίνες που σχηματίζονται στις πατάτες και μπορεί να προκαλέσουν πράσινο χρωματισμό στη φλούδα τους.

Η ανάλυση δεν εντόπισε στατιστικά σημαντική αύξηση γλυκοαλκαλοειδών στις πατάτες που καλλιεργήθηκαν σε προσομοιωμένες σεληνιακές συνθήκες. Το εύρημα ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης της καλλιέργειας για διατροφική υποστήριξη μελλοντικών αποστολών.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας του OSU προβλέπει τη σύγκριση 10 συγκεκριμένων ποικιλιών πατάτας που αναπτύχθηκαν σε προσομοιωμένο σεληνιακό ρηγόλιθο. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι πιο θρεπτικές και ανθεκτικές επιλογές για τους αστρονόμους της NASA.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Oregon State University