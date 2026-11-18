Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων, όπως η πνευμονία, η μηνιγγίτιδα και οι λοιμώξεις του αίματος.

Νέα μελέτη δείχνει ότι η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 συνδέεται με αύξηση των περιστατικών.

Οι ερευνητές ανέλυσαν 59.017 περιστατικά σοβαρών λοιμώξεων από 531 νοσοκομεία, την περίοδο 2005-2023. Παράλληλα, εξέτασαν στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανές συνδέσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο πνευμονιόκοκκος (Streptococcus pneumoniae), ένα βακτήριο που υπάρχει στη μύτη και στον λαιμό σχεδόν ενός στους πέντε ενηλίκους. Συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα, ωστόσο μπορεί να γίνει επικίνδυνο όταν περάσει στους πνεύμονες, στο αίμα ή στις μήνιγγες.

Μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους ηλικιωμένους

Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται οι άνθρωποι άνω των 65 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, η έκθεση σε συγκέντρωση 50 μικρογραμμαρίων PM2,5 συνδέθηκε με αύξηση του κινδύνου κατά 16%.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης σύνδεση της ρύπανσης με αυξημένο κίνδυνο μηνιγγίτιδας και λοιμώξεων από βακτήρια ανθεκτικά στην πενικιλίνη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συστηματική παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα μπορούσε να βοηθήσει τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας να προετοιμάζονται εγκαίρως για πιθανή αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων.