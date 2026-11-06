Η μουσική αλλάζει τη γεύση που αντιλαμβανόμαστε όταν τρώμε

Η μουσική που ακούμε την ώρα που τρώμε μπορεί να επηρεάσει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη γεύση των τροφίμων και των ροφημάτων, ακόμη κι αν η σύστασή τους δεν αλλάζει.

Αυτό διαπίστωσαν επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης και του Άαρχους στη Δανία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κατάλληλοι ήχοι μπορούν να ενισχύσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα που συνδέεται με τη γεύση και να κάνουν ένα ρόφημα πιο ευχάριστο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιστήμης Τροφίμων Τζάνις Γουάνγκ. Οι επιστήμονες εξέτασαν το φαινόμενο που ονομάζεται «sonic seasoning», δηλαδή τη χρήση της μουσικής για την αλλαγή της γευστικής εμπειρίας.

Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δύο απλά υγρά: ζαχαρόνερο και διάλυμα κιτρικού οξέος, ώστε να εκπροσωπούν τη γλυκιά και την ξινή γεύση αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες άκουγαν δύο διαφορετικές μουσικές συνθέσεις. Η πρώτη είχε απαλές, αρμονικές νότες που παρέπεμπαν στη γλυκύτητα, ενώ η δεύτερη περιλάμβανε πιο οξείς και δυσαρμονικούς ήχους, που συνδέονταν με την ξινή γεύση.

Τι έδειξαν οι εγκεφαλικές απεικονίσεις

Στο πρώτο μέρος της μελέτης, 28 υγιείς νεαροί ενήλικες υποβλήθηκαν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Μικρές ποσότητες των υγρών διοχετεύονταν στη γλώσσα τους μέσω λεπτών σωλήνων, ενώ άκουγαν μουσική με ακουστικά.

Οι απεικονίσεις έδειξαν ότι όταν η μουσική ταίριαζε με τη γεύση του υγρού, αυξανόταν η δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη γεύση, την αφή και την κίνηση. Ειδικά στο ζαχαρόνερο, η κατάλληλη μουσική ενίσχυε και τη δραστηριότητα περιοχής που συνδέεται με τη συναισθηματική πλευρά της γευστικής εμπειρίας.

Πόσο πιο ευχάριστο γίνεται ένα ρόφημα με μουσική

Στο δεύτερο μέρος, 48 συμμετέχοντες δοκίμασαν πέντε διαφορετικά μείγματα γλυκού και ξινού υγρού και αξιολόγησαν τη γεύση τους. Η «γλυκιά» μουσική έκανε τα ροφήματα να φαίνονται ελαφρώς πιο γλυκά και ευχάριστα. Η μέση βαθμολογία ευχαρίστησης ανέβηκε από 4,15 χωρίς μουσική σε 4,44 με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, σε κλίμακα εννέα βαθμών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην εστίαση, αλλά και στη φροντίδα ανθρώπων με μειωμένη αίσθηση της γεύσης. Ωστόσο, διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν εξέτασε κανονικά γεύματα ούτε απέδειξε ότι η μουσική αυξάνει την ποσότητα τροφής που καταναλώνει κάποιος. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα χρειάζονται μεγαλύτερες έρευνες με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.