ΠΟΥ: Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να σώσει ζωές

Περισσότερους από 9 εκατομμύρια θανάτους μέσα σε έναν χρόνο θα μπορούσε να αποτρέψει ή να καθυστερήσει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα επίπεδα που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Αυτό προκύπτει από μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, η οποία εξέτασε 136 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και ανέδειξε τα σοβαρά οφέλη που θα είχε η βελτίωση της ποιότητας του αέρα για τη δημόσια υγεία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και το διοξείδιο του αζώτου (NO₂), δύο ρύποι που συνδέονται με σοβαρές ασθένειες. Οι επιστήμονες συνδύασαν στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον πληθυσμό και την υγεία, προκειμένου να υπολογίσουν πόσοι θάνατοι και νέα περιστατικά ασθενειών θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν οι χώρες τηρούσαν τις συστάσεις του ΠΟΥ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μείωση των PM2.5 στα προτεινόμενα επίπεδα θα μπορούσε να αποτρέψει ή να καθυστερήσει περίπου 9,4 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Αντίστοιχα, η τήρηση των οδηγιών για το διοξείδιο του αζώτου θα μπορούσε να αποτρέψει περίπου 1,1 εκατομμύρια θανάτους.

Οι δύο αριθμοί, ωστόσο, δεν μπορούν να προστεθούν, καθώς υπάρχει πιθανότητα αλληλοεπικάλυψης στους θανάτους που θα αποτρέπονταν από τη μείωση των δύο ρύπων. Ακόμη και η επίτευξη των λιγότερο αυστηρών ενδιάμεσων στόχων του ΠΟΥ θα είχε σημαντικό αποτέλεσμα, με περίπου 6,6 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους που σχετίζονται με τα PM2.5 και 435.000 λιγότερους από το NO₂.

Λιγότερα περιστατικά ασθενειών και μικρότερη οικονομική επιβάρυνση

Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο τους θανάτους. Η επίτευξη των συνιστώμενων επιπέδων PM2.5 θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά και την εμφάνιση σοβαρών παθήσεων. Ειδικότερα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέσα σε έναν χρόνο θα μπορούσαν να καταγραφούν 2,8 εκατομμύρια λιγότερα νέα περιστατικά χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, 1,1 εκατομμύρια λιγότερα περιστατικά άνοιας, 7,3 εκατομμύρια λιγότερα περιστατικά στεφανιαίας νόσου και 2,3 εκατομμύρια λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια.

Παράλληλα, η καθαρότερη ατμόσφαιρα θα περιόριζε το οικονομικό βάρος για τα συστήματα υγείας και τις επιχειρήσεις. Λιγότερες ασθένειες σημαίνουν μικρότερες δαπάνες περίθαλψης, αλλά και λιγότερες ημέρες απουσίας των εργαζομένων.

Ενδεικτικά, μόνο από τη μείωση των PM2.5, η ετήσια εξοικονόμηση στις άμεσες ιατρικές δαπάνες θα μπορούσε να φτάσει τα 11,8 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στεφανιαία νόσο, τα 5,9 δισεκατομμύρια για τα εγκεφαλικά επεισόδια και τα 8,6 δισεκατομμύρια για την άνοια.