Οι κίνδυνοι για τη Γη και την αστρονομία

Οι κίνδυνοι για τη Γη και την αστρονομία

Η ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου δορυφόρων από τη SpaceX, μετά την αδειοδότηση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC), προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα.

Οι δορυφόροι προορίζονται να λειτουργήσουν ως κέντρα δεδομένων στο Διάστημα, όμως το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO) προειδοποιεί ότι η κλίμακα του σχεδίου θα επηρεάσει την αστρονομική έρευνα και την εικόνα του ουρανού για τους κατοίκους ολόκληρου του πλανήτη.

Τι δείχνει η τεχνική ανάλυση του ESO

Τεχνική ανάλυση του ESO, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, κατέγραψε και ποσοτικοποίησε τις συνέπειες που έχουν οι μεγάλοι και φωτεινοί σχηματισμοί δορυφόρων στις παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού.

Οι δορυφόροι μπορούν να δυσκολέψουν τον εντοπισμό αμυδρών κοσμικών αντικειμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μακρινοί γαλαξίες, πλανήτες που περιφέρονται γύρω από άλλα άστρα, καθώς και αστεροειδείς οι οποίοι ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη Γη.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στις οπτικές παρατηρήσεις. Σύμφωνα με το ESO, η παρουσία ενός εκατομμυρίου δορυφόρων θα αυξήσει τον ραδιοθόρυβο, με συνέπειες για τη ραδιοαστρονομία.

Ατμόσφαιρα, τροχιά και κίνδυνος συγκρούσεων

Το παρατηρητήριο επισημαίνει επίσης τις περιβαλλοντικές και επιχειρησιακές επιπτώσεις μιας τόσο μεγάλης δορυφορικής ανάπτυξης. Οι επανειλημμένες εκτοξεύσεις και οι επανείσοδοι δορυφόρων αναμένεται να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, η αύξηση των αντικειμένων στην τροχιά γύρω από τη Γη μπορεί να εντείνει τον κίνδυνο αλυσιδωτών συγκρούσεων, καθώς η τροχιακή περιοχή θα γίνεται ολοένα πιο επιβαρυμένη.