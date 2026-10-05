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Σε τρεις επιστήμονες το Νόμπελ Ιατρικής

Ξεχώρισαν για τις ανακαλύψεις τους στην Οπτογενετική
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
05/10/2026 13:28
Σε τρεις επιστήμονες το Νόμπελ Ιατρικής
Οι νομπελίστες Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @NobelPrize

Οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel είναι τα φετινά τιμώμενα πρόσωπα με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα ιοντικά κανάλια που ενεργοποιούνται από το φως και την Οπτογενετική»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην σχετική της ανακοίνωση η Επιτροπή Νόμπελ του Ιατρικού Πανεπιστημίου Karolinska της Σουηδίας, οι βραβευθέντες με τις ανακαλύψεις τους έθεσαν τα θεμέλια μιας νέας εποχής στις νευροεπιστήμες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την Οπτογενετική και κατάφεραν να αποκαλύψουν πώς τα σχήματα των νευρώνων διαμορφώνουν αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές στον εγκέφαλο. Στην κλινική ιατρική, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή σε προσπάθειες αποκατάστασης της όρασης σε άτομα με προβλήματα όρασης.

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