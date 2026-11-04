Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το μέλλον

Αύξηση 20,2% στα νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 39,3% στους θανάτους παγκοσμίως προβλέπεται έως το 2050.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η νόσος θα εξακολουθήσει να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, παρά το γεγονός ότι μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ, εξέτασαν τα περιστατικά, τους θανάτους και την απώλεια υγείας σε 204 χώρες και περιοχές από το 1990 έως το 2023. Για τη μελέτη αξιοποίησαν στοιχεία της διεθνούς έρευνας «Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study» και προχώρησαν σε προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα και τον κόσμο

Το 2023 καταγράφηκαν παγκοσμίως 887.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 369.000 θάνατοι. Στην Ελλάδα, την ίδια χρονιά, εκτιμάται ότι σημειώθηκαν περίπου 669 νέα περιστατικά και 310 θάνατοι.

Σε σύγκριση με το 1990, τα νέα περιστατικά στη χώρα μας εμφανίζονται μειωμένα κατά περίπου 19,4%, ενώ οι θάνατοι έχουν υποχωρήσει κατά 16%. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία συνοδεύονται από αρκετά μεγάλο εύρος αβεβαιότητας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έως το 2050 τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 1,08 εκατομμύρια ετησίως, από τα επίπεδα του 2024, ενώ οι θάνατοι προβλέπεται να αγγίξουν τους 522.000.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εκτιμάται ότι θα καταγραφεί στην υποσαχάρια Αφρική. Εκεί, τα νέα περιστατικά ενδέχεται να αυξηθούν κατά 88,7% και οι θάνατοι κατά 95,4%, φτάνοντας τους 206.000 έως το 2050.

Ο εμβολιασμός και η πρόληψη στο επίκεντρο

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί μέσω του εμβολιασμού κατά του ιού HPV, του προσυμπτωματικού ελέγχου και της έγκαιρης θεραπείας των παθήσεων του τραχήλου. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτά τα μέτρα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το εισόδημα κάθε χώρας.

Το 2023, ο δείκτης εμφάνισης της νόσου στις χώρες χαμηλού εισοδήματος ήταν πάνω από τέσσερις φορές υψηλότερος σε σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος. Η διαφορά στη θνησιμότητα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ξεπερνούσε τις επτά φορές.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, καμία από τις επτά μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες της μελέτης δεν αναμένεται να πετύχει έως το 2050 τον στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για λιγότερα από τέσσερα περιστατικά ανά 100.000 άτομα.