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Ο Φράνσις Χάλζεν το είναι ο νικητής του Νόμπελ Φυσικής 2026

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
06/10/2026 13:18
Ο Φράνσις Χάλζεν το είναι ο νικητής του Νόμπελ Φυσικής 2026
Ο Φράνσις Χάλζεν νικητής του Νόμπελ Φυσικής 2026 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @NobelPrize-X

Ο φυσικός σωματιδίων Φράνσις Χάλζεν, κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής 2026 για «την αποφασιστική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».

Ο Φράνσις Χάλζεν πρόκειται να λάβει το χρηματικό έπαθλο συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια).

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