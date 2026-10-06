Ο Φράνσις Χάλζεν το είναι ο νικητής του Νόμπελ Φυσικής 2026
Ο φυσικός σωματιδίων Φράνσις Χάλζεν, κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής 2026 για «την αποφασιστική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».
Ο Φράνσις Χάλζεν πρόκειται να λάβει το χρηματικό έπαθλο συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια).
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