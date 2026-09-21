Η.Κασιδιάρης: Με κόμμα που ιδρύθηκε πέρσι από πρώην “Σπαρτιάτες”

Με το κόμμα “Συμμαχία Ελλήνων” συντάσσεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο θα επιχειρήσει να είναι υποψήφιος.

Το κόμμα ιδρύθηκε το 2025 και έχει στελέχη τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, τους Ι. Δημητροκάλλη, Δ. Βαλτογιάννη και Γ. Μανούσο.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης χαρακτήρισε φλύαρους τους συνταγματολόγους που αναφέρονται στο “απαγορευτικό” που έχει για κάθοδο στην πολιτική, λόγω της καταδίκης του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το κόμμα “Συμμαχία Ελλήνων”, “δεν μπορεί να αποκλειστεί, είναι προσηλωμένο στη Δημοκρατία”, ισχυρίστηκε σε μήνυμα του σε κοινωνικό δίκτυο.