ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκαν οι Συντονιστικές Επιτροπές σε όλη την Ελλάδα

Νέο βήμα στην οργανωτική της ανάπτυξη κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), καθώς ολοκληρώθηκε η συγκρότηση των Συντονιστικών Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Συνολικά 596 στελέχη συμμετέχουν στις επιτροπές, οι οποίες αποτελούν τον οργανωτικό μηχανισμό της ΕΛ.Α.Σ. σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο ρόλος των Συντονιστικών Επιτροπών

Οι νέες επιτροπές αναλαμβάνουν την οργάνωση και ανάπτυξη του κόμματος σε τοπικό επίπεδο, με βασικό στόχο τη δημιουργία οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα.

Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται η διοργάνωση και η υποστήριξη δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, η εγγραφή νέων μελών και η προώθηση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.

Παράλληλα, οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν ενεργό ρόλο στον συντονισμό της προεκλογικής δραστηριότητας του κόμματος στις κατά τόπους εκλογικές περιφέρειες.

Ποιοι δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση που αφορά τα στελέχη των Συντονιστικών Επιτροπών.

Με βάση την απόφαση των συλλογικών οργάνων της ΕΛ.Α.Σ., τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις επιτροπές και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον συντονισμό του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζεται ο οργανωτικός ρόλος από τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Επόμενος στόχος η ανάπτυξη των οργανώσεων

Τα 596 στελέχη καλούνται πλέον να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των τοπικών οργανώσεων, στην ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες και στην υλοποίηση των δράσεων που έχουν αποφασιστεί από τα κεντρικά όργανα.