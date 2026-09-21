Νέα πρόκληση των Τούρκων

Με τη φράση: “Συνεχίζονται με αποφασιστικότητα οι δραστηριότητές μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου ετοιμότητας των δυνάμεών μας” αποτυπώνεται η προκλητική στάση που διατηρεί η γειτονική χώρα.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας:

“Συνεχίζονται με αποφασιστικότητα οι δραστηριότητές μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επιπέδου ετοιμότητας των δυνάμεών μας.”

“Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πτήση νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, με τη συμμετοχή

μαχητικών και υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις υπό τη διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας.”