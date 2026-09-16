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Τουρκικός χαβάς για τα νησιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 21:29

Νέες δηλώσεις σε βάρος της Ελλάδας, είχαμε από τον  Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε πολεμική απειλή, το δικαίωμα της χώρας μας, να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου.

Άμεση απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο σημειώνει ότι οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης, απορρίπτονται κατηγορηματικά στο σύνολό τους.

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