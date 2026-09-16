LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Σκηνικό πόλωσης στη Βουλή με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/09/2026 20:31

Μετωπική σύγκρουση Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη είχαμε σήμερα στη Βουλή, για τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσαν τα κόμματα, στη ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός, κατήγγειλε τον κύριο Ανδρουλάκη για το τεράστιο κόστος των εξαγγελιών του, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του απαντά, ότι τρομοκρατεί τους Έλληνες, με το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ερντογάν.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης