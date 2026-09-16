Αίθουσα 111 – στα «άδυτα του ΠΑΣΟΚ»

Σύσκεψη υπό το βλέμμα του Ανδρέα

Ανάλυση για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και σαφείς κατευθύνσεις για να το επικοινωνήσουν στην κοινωνία, είχε στο «μενού» η σύσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη με τους βουλευτές του, που τελείωσε πριν λίγα λεπτά.

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Η ενημέρωση που είχαν οι ρεπόρτερ ΠΑΣΟΚ μετά τις 14:00 κι ενώ ήταν σε εξέλιξη η κοινοβουλευτική μάχη του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ξάφνιασε άρχικα: «Αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τους βουλευτές στην αίθουσα 111».

Φαίνεται όμως πως ο χρόνος μετριέται αλλιώς πλέον στο ΠΑΣΟΚ: δεν τον αφήνουν να περάσει, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία, το momentum όπως λένε συχνά και στο αγαπημένο άθλημα του Νίκου Ανδρουλάκη, το μπάσκετ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος προς τους βουλευτές του, για το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν στη διάθεσή τους: Το κυβερνητικό πρόγραμμα όπως παρουσιάστηκε και στη ΔΕΘ, επεξεργασμένο, κοστολογημένο και λεπτομερές. Ένα πρόγραμμα που δεν έχουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως εκτιμούν όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ακόμα κι όταν η κυβέρνηση (και η ΕΛΑΣ) επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένο πως θα προσπαθεί να βάλει στη δημόσια συζήτηση τις στοχευμένες προτάσεις του.

Πριν τελειώσει η συνάντηση όπως είναι αναμενόμενο αναφέρθηκε στη συζήτηση κι η λέξη αγκάθι: Δημοσκοπήσεις! Και δεν έμεινε να αιωρείται, αλλά απαντήθηκε αμέσως.

Υπό το βλέμμα του Ανδρέα– η φωτογραφία του δεσπόζει στη μέση της αίθουσας 111 πάνω από όλους και όλα- φέρεται πως ακούστηκε η χαρακτηριστική ατάκα «οι δημοσκοπήσεις δεν πληρώνουν ούτε το νοίκι ούτε τους λογαριασμούς». Αν μη τι άλλο, το ΠΑΣΟΚ έχει κέφια!