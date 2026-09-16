Π.Δουδωνής προς Γ. Φλωρίδη:«Λάθρα είστε εδώ»

Έντονο επεισόδιο είχαν στη Βουλή, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση Παναγιώτης Δουδωνής και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής επικαλούμενος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, μόλις ανέβηκε στο βήμα ζήτησε να βγει έξω ο Υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς δεν προβλέπεται η παρουσία του στη συγκεκριμένη διαδικασία. «Τι δουλειά έχετε εδώ; Λάθρα είστε εδώ.

Ο Π. Δουδούνης ζήτησε να βγει έξω ο Υπουργός Δικαιοσύνης ΙΝΤΙΜΕ

Σας ανεχθήκαμε την προηγούμενη φορά κι ήσασταν προκλητικός…» είπε απευθυνόμενος στον εξωκοινοβουλευτικό Υπουργό Δικαιοσύνης ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον αποκαλεί από τα έδρανα «διορισμένο».

Παρενέβη η Ζωή Κωσταντοπούλου ΙΝΤΙΜΕ

Ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς θύμισε ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ, η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έγινε παρόντος του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης.

Έντονος διάλογος Π. Δουδωνή - Γ. Φλωρίδη INTIME

Ακολούθησε έντονος διάλογος Π. Δουδωνή – Γ. Φλωρίδη στον απόηχο και του «κινδύνου για ντου των Τούρκων σε περίπτωση ακυβερνησίας» που είχε αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. «Δες που κατάντησες το κόμμα σου» είπε ο Γ. Φλωρίδης. «Δες που κατάντησες εσύ…» η απάντηση του Π. Δουδωνή.