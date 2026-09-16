Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στη Βουλή

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στη Βουλή σήμερα, πέντε μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στα έδρανα της Βουλής και στη θέση του, πίσω από τον Πρωθυπουργό, αφήνοντας πίσω του τις δύσκολες στιγμές.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον καλωσόρισε από το βήμα της Βουλής λέγοντας ότι η ΝΔ είναι πολύ χαρούμενη που τον έχει πάλι κοντά της και αφού είχε προηγηθεί μια θερμή χειραψία μεταξύ τους.

Λίγο νωρίτερα και ο Μάκης Βορίδης είχε ευχηθεί στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ανταποκρίθηκε και ευχαρίστησε με ένα νεύμα τον Μάκη Βορίδη από τα υπουργικά έδρανα, την ώρα που τα σενάρια για συμμετοχή του σε ψηφοφέλτιο – είτε επικρατείας, είτε σε περιφέρεια, «φουντώνουν» ενόψει των επερχόμενων εκλογών.