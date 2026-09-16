Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: Απειλή για την Τουρκία η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών

Νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν χαρακτήρισε «απειλή» για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου.

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας:

“Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.

Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή.”

“Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια νέα κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια σημαντική διάσταση των διασυνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου. Ως Τουρκία, έχουμε δείξει την απαραίτητη αντίδρασή μας από τη δεκαετία του 1960, τόσο μέσω διμερών διαύλων, εκδίδοντας προειδοποιήσεις και αντιρρήσεις προς την Ελλάδα, όσο και παρουσιάζοντας τη θέση μας όταν το ζήτημα τέθηκε στο ΝΑΤΟ, και έχουμε επίσης φέρει το θέμα στον ΟΗΕ.”

“Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας.”

“Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων.”