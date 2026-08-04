Το τελευταίο αντίο στον Γ. Βαρβιτσιώτη

Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στην Μητρόπολη Αθηνών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ,της οποίας υπήρξε αντιπρόεδρος, ενώ υπηρέτησε επί σειρά ετών σε κρίσιμα υπουργεία.

Τον επικήδειο εκφώνησε ο πρωθυπουργός, ενώ φανερά συγκινημένος αποχαιρέτισε τον πατέρα του και ο πρώην υπουργός Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.