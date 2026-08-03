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Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες και αποζημιώσεις έως και 100% για κατοικίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 15:55

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών από τις καταστροφικές φωτιές με την κυβέρνηση να ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα και τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι πληγέντες.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

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